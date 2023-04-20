всё в одном месте
Бизнес в Дубае
Инвестиции и регистрация компании в Дубае, ОАЭ. Уникальное предложение! В нашем пакете, всё в одном — вы получаете возможность работать на Mainland, и во всех Freezone Дубая и всего ОАЭ. В пакет также входит оформление Emirates ID на 2-х учредителей. Плюс международный банковский счёт на компанию и минимум две личные международные дебетовые карты Арабского банка на 5-ть лет
Мы гарантируем
Открытие бизнеса в ОАЭ-Дубай
Подача документов
Получение Emirates ID
Банковский счёт и карта
Новый международный паспорт
Долевое участие в готовом Бизнесе
Офис, Маркетинг и Сотрудники
Конфиденциальность
Дополнительные услуги
Маркетинг в Дубае
Поиск и найм сотрудников
Поиск и аренда офиса
Недвижимость в Дубае
Бухгалтерское обслуживание
Инвестиции из Дубая
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Средняя цена услуги
Ваша прибыль через 1 год
Поддержка Бизнеса в ОАЭ
С помощью BIZNO.AE вы сможете чувствовать себя в большей безопасности, начиная свой бизнес в Дубае. Вы получите творческие и практичные идеи для открытия и развития бизнеса в Дубае. Вы усилите своё присутствие и прибыль с нашей квалифицированной помощью.
Мы предлагаем 50% участие в уже готовом Бизнесе в Дубае
При вложении всего 100,000$ — вы получаете полный возврат инвестиций через 1 год и далее 50% от прибыли навсегда
Готовая Лицензия и Бизнес
100,000 $ инвестиции
Международный Банковский счёт
Emirates ID
50% от прибыли
Возможность всё делать удаленно
Конфиденциальность
Делаем Эмираты дополнительным Аэродромом для вашего Будущего
Банковский счёт
Наша компания, гарантирует получения личной Дебетовой карты для всех наших клиентов в Арабском банке
Регистрация компании
Регистрация компаний в Дубае помогает сохранить полную анонимность вашего бизнеса
50% от инвестиций
На данный момент у нас есть возможность предложить вам, четыре Бизнес направления: Консалтинг, Маркетинг, Недвижимость и Трейдинг на международном Фондовом рынке
Второе гражданство и паспорт
Второе гражданство является актуальным в связи с постоянно меняющимся политическим и экономическим климатом в мире. Законодательство не запрещает Россиянам иметь два гражданства
Emirates ID
Получение Emirates ID даёт право оформление Банковского счёта, оформление страховки, минимальная стоимость международной мобильной связи и многое другое
Международная дебетовая карта
Личная, дебетовая, международная карта, позволит вам принимать и оплачивать любые услуги и товары по всему миру
Международный Банковский Счёт
На данный момент Банк требует тщательного рассмотрения подачи заявки. И нам необходимо подготовить и выполнить несколько пунктов, чтобы убедиться, что у вас все готово, прежде чем обращаться в Банк.
Ситуация усложняется с каждым днём, но в любом случае, наша компания, гарантирует получения личной Дебетовой карты для всех наших клиентов.
Мы предлагаем только 1 один пакет
Уникальность нашего пакета и услуги заключается в том, что мы производим регистрацию компании в центре Дубая, а именно в DownTown. Вы сразу получаете две лицензии в одной: Mainland + Freezone. Два Emirates ID и 2 Банковских счёта в ОАЭ. Полная Конфиденциальность. Оптимизация всех бизнес-процессов в ОАЭ.
100% возврат Инвестиций
При вхождении в долевое участие готового Бизнеса. У вас будет доступ к Online Банк клиенту. И вы сможете контролировать и видеть все доходы и расходы по Банку.
ИНН: 7722825028
ОГРН: 5137746065056