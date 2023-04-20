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всё в одном месте

Бизнес в Дубае

Инвестиции и регистрация компании в Дубае, ОАЭ. Уникальное предложение! В нашем пакете, всё в одном — вы получаете возможность работать на Mainland, и во всех Freezone Дубая и всего ОАЭ. В пакет также входит оформление Emirates ID на 2-х учредителей. Плюс международный банковский счёт на компанию и минимум две личные международные дебетовые карты Арабского банка на 5-ть лет
+971 50 6104595

Мы гарантируем

Открытие бизнеса в ОАЭ-Дубай
Подача документов
Получение Emirates ID
Банковский счёт и карта
Новый международный паспорт
Долевое участие в готовом Бизнесе
Офис, Маркетинг и Сотрудники
Конфиденциальность

Дополнительные услуги

Маркетинг в Дубае
Поиск и найм сотрудников
Поиск и аренда офиса
Недвижимость в Дубае
Бухгалтерское обслуживание
Инвестиции из Дубая

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Средняя цена услуги

Ваша прибыль через 1 год

Поддержка Бизнеса в ОАЭ

С помощью BIZNO.AE вы сможете чувствовать себя в большей безопасности, начиная свой бизнес в Дубае. Вы получите творческие и практичные идеи для открытия и развития бизнеса в Дубае. Вы усилите своё присутствие и прибыль с нашей квалифицированной помощью.

Мы предлагаем 50% участие в уже готовом Бизнесе в Дубае

При вложении всего 100,000$ — вы получаете полный возврат инвестиций через 1 год и далее 50% от прибыли навсегда
+971 50 6104595
Готовая Лицензия и Бизнес
100,000 $ инвестиции
Международный Банковский счёт
Emirates ID
50% от прибыли
Возможность всё делать удаленно
Конфиденциальность

Делаем Эмираты дополнительным Аэродромом для вашего Будущего

Банковский счёт

Наша компания, гарантирует получения личной Дебетовой карты для всех наших клиентов в Арабском банке

Регистрация компании

Регистрация компаний в Дубае помогает сохранить полную анонимность вашего бизнеса

50% от инвестиций

На данный момент у нас есть возможность предложить вам, четыре Бизнес направления: Консалтинг, Маркетинг, Недвижимость и Трейдинг на международном Фондовом рынке

Второе гражданство и паспорт

Второе гражданство является актуальным в связи с постоянно меняющимся политическим и экономическим климатом в мире. Законодательство не запрещает Россиянам иметь два гражданства

Emirates ID

Получение Emirates ID даёт право оформление Банковского счёта, оформление страховки, минимальная стоимость международной мобильной связи и многое другое

Международная дебетовая карта

Личная, дебетовая, международная карта, позволит вам принимать и оплачивать любые услуги и товары по всему миру

Международный Банковский Счёт

На данный момент Банк требует тщательного рассмотрения подачи заявки. И нам необходимо подготовить и выполнить несколько пунктов, чтобы убедиться, что у вас все готово, прежде чем обращаться в Банк.

Ситуация усложняется с каждым днём, но в любом случае, наша компания, гарантирует получения личной Дебетовой карты для всех наших клиентов.

+971 50 6104595

Мы предлагаем только 1 один пакет

Уникальность нашего пакета и услуги заключается в том, что мы производим регистрацию компании в центре Дубая, а именно в DownTown. Вы сразу получаете две лицензии в одной: Mainland + Freezone. Два Emirates ID и 2 Банковских счёта в ОАЭ. Полная Конфиденциальность. Оптимизация всех бизнес-процессов в ОАЭ.
+971 50 6104595

100% возврат Инвестиций

При вхождении в долевое участие готового Бизнеса. У вас будет доступ к Online Банк клиенту. И вы сможете контролировать и видеть все доходы и расходы по Банку.
+971 50 6104595

Бизнес в Дубае

Регистрация компании

Ивестиции Дубая
Mainland и Freezone Дубая
Emirates ID
Банковский счёт ОАЭ
+971 50 6104595
info@bizno.ae
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Политика конфиденциальности
ООО НЛДИЖИТАЛ
ИНН: 7722825028
ОГРН: 5137746065056

Almas Tower, JLT, DUBAI