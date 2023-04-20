На данный момент Банк требует тщательного рассмотрения подачи заявки. И нам необходимо подготовить и выполнить несколько пунктов, чтобы убедиться, что у вас все готово, прежде чем обращаться в Банк.

Ситуация усложняется с каждым днём, но в любом случае, наша компания, гарантирует получения личной Дебетовой карты для всех наших клиентов.